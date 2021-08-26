27 Ağustos 2021, Cuma

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu sözleri!

Fatih Terim’den transfer sözleri! Gedson ve Halil...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 Giriş Tarihi: 26.08.2021

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Randers maçı sonrası Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes transferlerine dair konuştu. Deneyimli teknik adam, "Halil'i istiyoruz. Gedson'u vermeyeceklerini söylüyorlar ama sonuna kadar bekleyeceğiz" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers mücadelesi sonrası transfere dair flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE TERİM'İN SÖZLERİ:

"Halil'i kadromuza katmak istiyoruz. Benfica, Gedson Fernandes'i vermeyeceklerini söyledi ancak sonuna kadar bekleyeceğiz. Olursa olur, olmazsa başka bir şey düşüneceğiz."

Terim'den transfer sözleri: Gedson ve Halil...

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