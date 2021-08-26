Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers mücadelesi sonrası transfere dair flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE TERİM'İN SÖZLERİ:

"Halil'i kadromuza katmak istiyoruz. Benfica, Gedson Fernandes'i vermeyeceklerini söyledi ancak sonuna kadar bekleyeceğiz. Olursa olur, olmazsa başka bir şey düşüneceğiz."

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