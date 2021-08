Fatih Terim’den TFF’ye Marcao göndermesi!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Randers ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, PFDK'nın Marcao'ya verdiği 8 maçlık cezanın maçtan önce açıklanmasıyla ilgili de konuştu. İşte Terim'in o sözleri... (GS spor haberi)

Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Randers ile oynadıkların maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul'da turu geçeceklerine inandıklarını ifade eden Terim, "Biz onlardan iyi bir takımız. Oyun içinde 1-0'dan sonra 2-0'ı da bulabilirdik. Duran top savunmasını iyi çalışmamıza rağmen bazı hatalar olabiliyor. Ardından skor 1-1 oldu. Kazanmak isterdik ama biraz yorgunluğumuz ortaya çıktı. Üç deplasman üst üste oynamak kolay değil. Allah'ın izniyle İstanbul'da gruplara geçeceğimizi düşünüyorum. Burada bitirmek isterdik; ama rakip de iyi mücadele etti. Bunu da kabul etmek lazım. Maçtan önce temaslı ve bire bir oyun olacağını söylemiştim. Bunun ikili bir maç olduğunu düşünüldüğünde Galatasaray ikinci maçta gereğini yapacaktır" diye konuştu.

"BİZ GALATASARAY OLARAK BUNLARA ALIŞIĞIZ"



Marcao'nun 8 maçlık men cezasının, maç oynandığı sırada açıklanması konusunda Fatih Terim, "Schalke'de geçen sene oynamadan önce ceza açıklanmıştı. Biz Galatasaray olarak bunlara alışığız. Bilemiyorum. Onlara sormak lazım. Bazen beklersiniz gece 00.00'da açıklarlar, bazen maç zamanı açıklarlar. Ne düşündüklerini bilemem; ama yarın başkanımızın basın toplantısı var. Muhakkak geniş şekilde her şey konuşulacaktır. Açıklanma saatinin üzerinde durmaya çok gerek yok. Benim kurullarla ilgili düşüncelerim belli. Bu sene aynı şeyleri söylemek istemiyorum açıkçası." dedi.



"MOHAMED ÇALIŞARAK İYİ NOKTAYA GELECEK"



Mostafa Mohamed'in formu konusunda ise sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, "Çalıştı, uğraştı. İyi de bir kafa golü atabilirdi. Müsait bir pozisyondu. Orada oyuna daha çok katkısını bekliyorum. Topu tutup bizi bizi oraya taşıyan bir Mostafa'yı istiyorum. Onu da çalışarak belirli bir noktaya gelecek inşallah" yorumunu yaptı.



Takımın pres gücüyle ilgili olarak Fatih Terim, "Şu anda Avrupa Kupası'nda oynamaya oyuncularımız, üç günde bir oynayan oyuncularımız var. Bazı değişiklikler de yapıyoruz; ama özellikle stoper mevkisinde biraz sıkıntımız var. Şu bir gerçek ki Galatasaray takımının her oyuncusu oynuyor. İsmail Çipe'den Berk'e kadar, diğer oyuncular olmak üzere herkes forma giydi. Bu iyi bir şey. Ayrıca eleştirilen oyuncular da olabilir. Biz de eleştirilebiliriz. Oluyor bunlar zaten. Gerektiği zaman takım pres de yapıyor. Bugün pres de yaptık ama süresi çok uzun değildi. Üçüncü deplasmana gidiyoruz. Bazı şeyler kolay değil. Ekonomik olmak zorundayız. O açıdan toleranslı davranmak lazım. Ben oyuncularımdan memnunum. Her geçen gün daha da iyi olacağız. Mesele burada turu geçip gruba kalmak. Onu da İstanbul'da hallederiz inşallah" şeklinde konuştu.

"GEDSON'U VERMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"



Gedson Fernandes hakkındaki transfer iddialarının sorulması üzerine Fatih Terim, "Transferde eylülü işaret etmemin sebebi şudur. Eylülde transfer bitiyor. Bizde 7 Eylül'de bitiyor, orada 31'inde. Bu bizim için bir şans. Türkiye Futbol Federasyonu'nu bu konuda destekliyorum. İyi bir karar. Büyük bir avantaj. O ana kadar daha yapacaklarımız var demek istiyorum. Çünkü bazı eksiklerimiz var. Genç oyuncular alıyoruz, gençleşiyoruz. Bu çok güzel bir hareket ama bazı yerlerde eksiklerimiz var. Bunları tamamlayacağız. En azından alternatif olarak biraz daha genişlememiz lazım. Daha doğru yerlere transfer yapacağız. O yüzden eylülü işaret ediyorum. Eylülde spesifik olarak bir oyuncuyu alacağız demiyorum. Gedson'u sadece biz istemiyoruz; başkaları da istiyor galiba. Benfica'nın şu an için vermeyeceğini düşünüyoruz. Öyle bir şey olursa Gedson'un Galatasaray'ı tercih edeceğinden şüphem yok. Benfica'nın şu ana kadarki cevapları oyuncuyu vermeyecekleri yönünde. Dün de kadrodaydı. Vermek istemediklerini birçok defa söylediler. Eğer bir gün vermeye karar verirlerse hazır olduğumuz onlar da veriyor. Türkiye'den de birçok teklif olduğunu da biliyoruz. Şu anda hayır diyorlar. Vermek istemediklerini söylüyorlar. Bu durumda yapacak bir şeyimiz yok" açıklamasını yaptı.



Arda Turan'ın son dakikadaki sakatlığı konusunda ise Terim, "Arda'nın ayağı kümenin altında kaldı. Yarın MR'dan sonra daha net bir şey söyleyebiliriz. Fedakarca girmek istedi. O güzel bir şey. Daha kötü olmaması için ben de doktorlar birlikte karar vererek çıkmasını söyledim. Fedakarca bir davranışta bulundu ama o istek daha fazla zarar verebilir. O yüzden oyunu 10 kişi tamamladık" diyerek sözlerini tamamladı.

