Son dakika spor haberleri: Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Galatasaray'da milli futbolcular Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yeni bir karar alındı. Sarı-kırmızılıların iki futbolcuyla da uzun vadeli yeni sözleşme imzalamayı planladığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Yaz transfer döneminde genç ve orta vadede para kazandıracak oyunculara yatırım yaparken, takım bütçesini de aşağı çeken Galatasaray Yönetimi, kadrosundaki mevcut futbolcuları da unutmadı.

Her geçen gün yükselen performanslarıyla dikkat çeken ve teknik direktör Fatih Terim'in bu sezon Süper Lig maçlarındaki ilk 11'lere yazacağı 3 yerli oyuncu arasında ilk sıralarda yer alan Taylan Antalyalı ile Kerem Aktürkoğlu'nun ücretlerinde iyileştirme yapılacak.

Hürriyet'in haberine göre; yıllık 900 bin TL'ye oynayan Kerem ve 2.5 milyon TL garanti para alan Taylan'ın ücretlerine ciddi miktarda zam yapılarak uzun vadeli yeni sözleşmeler imzalanacak. Galatasaray'da ortaya koyduğu futbolla A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası kadrosuna seçilen ve İtalya'dan Atalanta ile Genoa kulüplerinin transfer listesine giren Taylan Antalyalı'ya, bu sezon takım kaptanı Arda Turan'a verilen yıllık 8 milyon TL garanti para teklif edilecek.

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