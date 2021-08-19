20 Ağustos 2021, Cuma

GALATASARAY

Randers Galatasaray maçında Muslera'dan büyük hata! Ev sahibi gole çok yaklaştı

Muslera’dan büyük hata! Ev sahibi gole çok yaklaştı
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 Giriş Tarihi: 19.08.2021

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Randers'a konuk oldu. Mücadelenin 13. dakikasında Muslera'nın pas hatası sonrası ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. İşte o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone'u geçen Galatasaray, play-off'un ilk maçında Randers ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 13. dakikasında sarı-kırmızılıların deneyimli kalecisi Fernando Muslera, yaptığı pas hatası sonrasında ev sahibi ekip gole çok yaklaştı.

Danimarka temsilcisinde Egho Uruguaylı eldivenle karşı karşıya kalırken, Muslera yaptığı hatayı telafi etmesini bildi.

İşte o pozisyon:

*Görüntüler Star TV'den alınmıştır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Luyindama’ya talip var! İşte o takım... Luyindama'ya talip var! İşte o takım...
G.Saray’da Arda Turan şoku! Kulüp son durumu açıkladı G.Saray'da Arda Turan şoku! Kulüp son durumu açıkladı
G.Saray’dan TFF’ye flaş istifa çağrısı! G.Saray'dan TFF'ye flaş istifa çağrısı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör