20 Ağustos 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Galatasaray Randers karşısında Feghouli ile gole çok yaklaştı!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Randers ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar Sofiane Feghouli ile gole çok yaklaştı. 83. dakikada 31 yaşındaki futbolcu kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderemedi. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, play-off turunda Randers ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar maçın 83. dakikada Sofiane Feghouli ile gole çok yaklaştı. Deneyimli oyuncu karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutu kaleciden geri geldi. Dönen topa bir şut daha çeken Feghouli'nin şutu, kaleye paralel bir şekilde dışarıya çıktı.
İŞTE O ANLAR
(Fotoğraflar Star TV'den alınmıştır)
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