20 Ağustos 2021, Cuma

GALATASARAY

Randers 1-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Cimbom turu İstanbul'a bıraktı!

Cimbom turu İstanbul’a bıraktı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 Giriş Tarihi: 19.08.2021

UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Galatasaray, Randers'a konuk oldu. Mücadelede Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray-Randers arasındaki rövanş maçı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u eleyen Aslan, play-off turunda Danimarka liginde namağlup devam eden Randers ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'ın golünü 26. dakikada Kerem Aktürkoğlu atarken, Randers'ın golünü ise 54. dakikada Lauenborg kaydetti.

Bu sonunçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma umudu rövanş maçına kaldı. Galatasaray-Randers arasındaki rövanş mücadelesi 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Randers Galatasaray maçında Muslera'dan büyük hata! Ev sahibi gole çok yaklaştı

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada Emre Kılınç'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nün kaleciyle karşı karşıya vuruşunda Carlgren golü önlemeyi başardı.

14'üncü dakikada kaleci vuruşunu kullanan Muslera'nın hatalı pasında Egho, penaltı noktası üzerinde topu önünde buldu. Egho'nun şutunu Muslera kornere çelmeyi başardı.

GOL! 26'ncı dakikada Mohamed'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Kerem'in dönerek çektiği şutta Piesinger'den seken top ağlarla buluştu: 0-1.

28'inci dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Tibbling, kaleciyle karşı karşıya yaptığı plasede meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

49'uncu dakikada Kopplin'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Hammershoj-Mistrati'nin sert şutunu kaleci Muslera son anda çıkarmayı başardı.

GOL! 54'üncü dakikada sol taraftan Kopplin'in kullandığı taç atışında ceza sahası içinde Marxen, topu kale sahası içine indirdi. Kale sahası içinde yaşanan karambolde Lauenborg, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

83'üncü dakikada savunmanın geri pasında araya giren Feghouli, topu bir süre sürdükten sonra ceza sahası içi sol çaprazda şutunu çekti. Kaleciden dönen topa tekrar vuran Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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