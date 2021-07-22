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GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da kötü seri sürüyor! Son 10 maçta...

Kötü seri sürüyor! Son 10 maçta...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.07.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezondaki ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynadığı PSV Eindhoven karşısında çıkan sarı-kırmızılılar, rakibine 5-1 mağlup olarak rövanş maçı öncesi turu mucizelere bıraktı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Devler Ligi'ndeki üst üste 10. maçında da galibiyet göremedi. (GS spor haberi)

Galatasaray, 19 Haziran tarihindeki genel kurulda Burak Elmas'ın başkanlığa gelişiyle büyük umutlarla yeni bir döneme girerken, o günden bugüne geçen bir aylık sürecin sonunda Avrupa'da tarihinin en büyük hezimetlerinden birini yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup oldu. Yeni yönetim şu ana kadar sadece Barış Alper Yılmaz transferini gerçekleştirirken, Hollanda deplasmanına da birçok mevkisi eksik kadroyla gidildi. Karşılaşma sonrası da hem oyun, hem de skor olarak çok büyük hayal kırıklığı yaşandı.

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MUSLERA ŞAŞIRTTI

Galatasaray'da yaşayan efsane konumundaki Fernando Muslera, birinci ve beşinci golde kariyerine yakışmayan hatalar yaparken, bu hatalar sonrası Uruguaylı futbolcunun kampa çok geç katılması ve takımla sadece bir hafta antrenman yapması göze çarptı.

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GOLCÜLER KAYIP

Galatasaray, PSV Eindhoven maçına en uçta Ryan Babel ile çıktı. İki golcüsü kulübede maça başlarken, sonradan oyuna dahil olmaları da sonuca etki etmedi. Teknik direktör Fatih Terim, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Mostafa Mohamed ve Falcao'nun hazır olmadığını ifade etti.

ORTA SAHA ZAYIF KALDI

Galatasaray'da Arda, Emre Kılınç ve Aytaç'tan oluşan orta saha hattı, PSV Eindhoven karşısında zayıf kaldı ve basit hatalar yapıldı. Rakibin ikinci bölgeyi çok rahat geçmesi ise dikkat çekti.

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TERİM SÜRE İSTİYOR

Bu arada Galatasaray, dünkü şok mağlubiyetin ardından toparlanma sürecine girmeye hedefliyor. Yönetim, transfer çalışmalarını hızlandırırken, teknik direktör Fatih Terim'in camiadan süre istediği öğrenildi.

Öte yandan Sarı-kırmızılıların, Şampiyonlar Ligi statüsündeki son 10 maçta çizdiği grafik de camiada üzüntüye sebep oldu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 10 maçında, 2 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

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