22 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: PSV - Galatasaray maçı sonrası büyük tehlike! Ülke puanı...

PSV-G.Saray maçı sonrası büyük tehlike!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 Giriş Tarihi: 22.07.2021

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup olarak tur şansını mucizelere bırakan Galatasaray'ın aldığı yenilgi ülke puanını da olumsuz etkiledi. Sarı-kırmızılıların PSV karşısındaki mağlubiyeti sonrası sıralamadaki yerimizi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldık. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray'ın PSV yenilgisi UEFA sıralamasında da yerimizi tehlikeye soktu. Sabah'ta yer alan habere göre 21.200 puanla 17. sırada yer aldığımız ülke puanı sıralamasında bu akşam 18.'liğe düşebiliriz.

Bugün Sivasspor da kaybederse sıralamada 21.200 puanla hemen arkamızda yer alan Çekya'nın ekipleri Viktoria Plzen ve Slovacko'nun çıkacakları maçlarda toplamda sadece bir puan almaları bile listede 18. sıraya inmemize neden olacak.

Viktoria Plzen evinde Dinamo Brest, Slovacko ise deplasmanda Lokomotiv Plovdiv ile mücadele edecek.

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