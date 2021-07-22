Son dakika Galatasaray haberleri: PSV - Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken Muslera sözleri! "Golü yedikten sonra..."

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın PSV'ye 5-1 mağlup olduğu mücadeleyi Spor Ajansı'nda değerlendirdi. Tüzemen, "Muslera'ya takım içerisinde golü yedikten sonra bir tane insanın destek vermemesine çok şaşırdım." dedi. (GS spor haberi)

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