27 Temmuz 2021, Salı
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Beni tanıyan, en iyi bilen kişi Fatih Hocam. Bana destek oldu. hocamın bana verdiği destek unutulmaz bir şeydi.
Fiziken ve mental olarak hazır geldim, bu durumu Copa America'ya bağlamamamız lazım. Kalecilerin, futbolcuların hayatında böyle maçlar olabiliyor. Daha iyi yerlere gelebilmek için bunu araç olarak kullanmak gerek, ne fiziken ne de mental olarak sıkıntım yoktu.
Son dakika Şampiyonlar Ligi haberleri: Galatasaray - PSV maçı öncesi Fernando Muslera: Talihsiz bir maç yaşadım
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında PSC ile oynayacağı mücadele öncesi kaleci Muslera açıklamalarda bulundu. "Talihsiz bir maç yaşadım. Futbolcuların kariyerinde böyle maçlar oluyor. Çok güzel destek mesajları aldım. Türkiye'de oynayan kalecilerin birçoğuyla görüşüyorum. Buradan çıkardığım dersler oldu. Sayın hocam, kulübüm, camiam, takım arkadaşlarım, herkes bana destek oldu. Bu benim için çok önemliydi." dedi. (GS spor haberleri)
Talihsiz bir maç yaşadım. Futbolcuların kariyerinde böyle maçlar oluyor. Çok güzel destek mesajları aldım. Türkiye'de oynayan kalecilerin birçoğuyla görüşüyorum. Buradan çıkardığım dersler oldu. Sayın hocam, kulübüm, camiam, takım arkadaşlarım, herkes bana destek oldu. Bu benim için çok önemliydi.
Beni tanıyan, en iyi bilen kişi Fatih Hocam. Bana destek oldu. hocamın bana verdiği destek unutulmaz bir şeydi.
Fiziken ve mental olarak hazır geldim, bu durumu Copa America'ya bağlamamamız lazım. Kalecilerin, futbolcuların hayatında böyle maçlar olabiliyor. Daha iyi yerlere gelebilmek için bunu araç olarak kullanmak gerek, ne fiziken ne de mental olarak sıkıntım yoktu.
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