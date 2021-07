Son dakika spor haberleri: PSV - Galatasaray maçı sonrası Fernando Muslera'dan flaş paylaşım!

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven'a 5-1'lik skorla mağlup olan Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, mücadelenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Muslera paylaşımında sarı-kırmızılı camiaya desteklerinden ötürü teşekkür etti.(Gs spor haberi)

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV'ye konuk olan Galatasaray, Eran Zahavi (3) ve Mario Götze'nin (2) golleriyle sahadan 5-1 mağlup ayrılarak tur şansını zora soktu.

Özellikle yediği ilk ve son gollerden sonra eleştiri oklarının hedefi haline gelen kaleci Fernando Muslera, mücadele sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Uruguaylı file bekçisi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Yaptığımız meslek bize bazen zor anlar yaşatıyor, kendinizi sürekli daha fazla geliştirmek istiyorsunuz… Dün benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü. Ancak her zaman yaptığım gibi, her gün daha ileri gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim. Bana şartlar ne olursa olsun destek veren taraftarımıza, hocam Fatih Terim'e, teknik heyete, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza ve Galatasaray'ın büyük ailesine çok teşekkür ederim. Bu benim ve ailem için büyük anlam ifade ediyor…" ifadelerine yer verdi.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ