22 Temmuz 2021, Perşembe

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Son dakika Galatasaray haberleri: PSV maçının ardından çifte transfer bombası! 2 yıldız imzaya gelecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup olarak tur şansını mucizelere bırakan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'de 2021/2022 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Rachid Ghezzal, Jens Stryger Larsen, Berkan Kutlu, Layvin Kurzawa ve Patrick van Aanholt gibi isimleri gündemine alan sarı-kırmızılıların, iki yıldızın transferinde daha önemli aşama kaydettiği ve son pürüzlerin giderilmesinin ardından bu oyuncuları İstanbul'a getirerek resmi imza attıracağı öne sürüldü. İşte o isimler... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 22.07.2021 12:31 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 12:43
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Son dakika Galatasaray haberleri: PSV maçının ardından çifte transfer bombası! 2 yıldız imzaya gelecek

Geride bıraktığımız sezonu averaj farkıyla Beşiktaş'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, 2021/2022 sezonu için ilk resmi maçına Hollanda ekibi PSV Eindhoven karşısında çıktı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: PSV maçının ardından çifte transfer bombası! 2 yıldız imzaya gelecek

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda konuk olduğu Hollanda temsilcisine Eran Zahavi (3) ve Mario Gözte'nin (2) attığı gollerle 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, tur şansını zora soktu.

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Son dakika Galatasaray haberleri: PSV maçının ardından çifte transfer bombası! 2 yıldız imzaya gelecek

28 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de PSV'yi Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda konuk edecek olan Cimbom, Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transferde gaza bastı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: PSV maçının ardından çifte transfer bombası! 2 yıldız imzaya gelecek

Yaz transfer döneminde Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için arayışlarını hızlandırdı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: PSV maçının ardından çifte transfer bombası! 2 yıldız imzaya gelecek

Rachid Ghezzal, Jens Stryger Larsen ve Berkan Kutlu transferlerinde sona yaklaşan Galatasaray'ın sol bek bölgesi için bir numaralı adayıysa Layvin Kurzawa.

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