Galatasaray'ın konuğu Hatayspor! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Hatayspor'u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda alınan Çaykur Rizespor galibiyetiyle moral depolayan sarı-kırmızılılar, Akdeniz ekibini mağlup ederek zirveyi zorlamak istiyor. İşte Galatasaray - Hatayspor maçı öncesi tüm bilgiler ve iki takımın muhtemel 11'leri...

Süper Lig'de son beş maçından dördünü kazanıp birinden beraberlikle ayrılan Galatasaray, Hatayspor'u konuk ediyor. Zirve yarışında yara almak istemeyen Cimbom, maça mutlak 3 puan parolasıyla hazırlandı. Sarı-kırmızılılarda kovid-19 testleri negatife dönen Arda Turan, Ryan Babel, Younes Belhanda ve Okan Kocuk ile sakatlığı geçen Christian Luyindama şans bulması halinde forma giyebilecek. Karantina süresi dolmayan Omar Elabdelloui ise olmayacak.

TAYLAN VAR FALCAO YOK

Aslan'da önceki gün ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı, Hatay maçında forma giyebilecek. En son 24 Ekim'deki Erzurum deplasmanında oynayan Falcao, Ankaragücü maçında kart cezasını çektikten sonra Sivas, Kayseri ve Rize maçlarında sakatlığını nedeniyle yoktu. Hafta arasında özel çalışmalar yapan Falcao'nun yine olması beklenmiyor. Kayseri maçında 69 dakika sahada kalıp, Rize maçını kaçıran Saracchi de oynamayacak.

LİGDE İLK RANDEVU

İki takım Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor'la iki maç yapıp birini kazanmış ve birini kaybetmişti. Sezon başında oynanan hazırlık karşılaşması ise 1-1 sonuçlanmıştı. Türk Telekom'daki maçta golleri Arda ve Gökhan attı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: FATİH, LINNES, LUYINDAMA, MARCAO, E. TAŞDEMİR, TAYLAN, FEGHOULI, E. KILINÇ, OĞULCAN, E. AKBABA, DIAGNE

HATAYSPOR: MUNIR, BURAK, SANTOS, BILLONG, KATRANIS, SACKEY, TRAORE, AABID, RIBEIRO, OUALI, DIOUF

EN BÜYÜK KOZ DIAGNE

Çaykur Rize maçında hat-trick yaparak kendine gelen Mbaye Diagne sarı-kırmızılıların Hatay karşılaşmasında yine en büyük kozu olacak. Senegalli santrfor bu sezon 3'ü Avrupa Ligi, 9'u Süper Lig olmak üzere 12 maça çıktı. 29 yaşındaki yıldız Avrupa'da 2, ligde ise 4 gol atmayı başardı.

ÜÇ İSİM KART SINIRINDA

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Younes Belhanda ve Christian Luyindama, Hatayspor mücadelesi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu dabu karşılaşmada kart görmeleri halinde 12. haftayı bay geçecek sarı-kırmızılı ekibin 13. haftadaki Karagümrük maçında olmayacak.

KAMP YOK HERKES EVİNE

Galatasaray, Hatayspor karşılaşması hazırlıklarını dün 17.00'de gerçekleştirdi. Antrenman sonrası futbolcular Florya'da kampa alınmadı. Teknik Direktör Fatih Terim, tüm futbolcuları evine gönderdi ve sabah tesislerde toplanmasını söyledi.

ERKAN ÖZDAMAR YÖNETECEK

Galatasaray-Hatay maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Dördüncü hakem ise Bülent Birincioğlu olacak. Özdamar ilk kez Galatasaray maçına çıkacak.

SEYİRCİSİZ YARAMIYOR

Taraftarıyla iç saha maçlarında rakiplerine sahayı dar eden Galatasaray, koronavirüs salgını çıktığından beri avantajını kaybetti. Sarı-kırmızlılar bu sezon evinde 5 maça çıkarken 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Cimbom dış sahada 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi ile daha çok puan topladı.

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