29 Kasım 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray bu sezon dış sahada kükrüyor! "Deplaslan"

Cimbom bu sezon dış sahada kükrüyor! Deplaslan
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.11.2020

bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda evinde oynadığı müsabakalardan 4 puan daha fazla topladı.

bu sezon deplasmanda kükrüyor. Geçtiğimiz yıllarda dış sahalarda zorlanan sarı-kırmızılılar bu sezon ligde deplasmanda yaptığı 5. maçta 4. galibiyetini aldı. 'u 4-0'lık skorla adeta bozguna uğratan 'in öğrencileri, performans olarak da bu sezonun en iyi futbollarından birini ortaya koydu. Cimbom ligin 3. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenerken, 6. haftada BB Erzurumspor'u, 8. haftada ise 'u rakip sahada 2-1 mağlup etmişti. Kasımpaşa'ya ise 1-0 yenilen Galatasaray, 5 deplasman maçından 12 puan çıkardı. Sarı-kırmızı ekip, Stadı'nda oynadığı 5 karşılaşmada ise 8 puan elde etti. (Fotomaç)
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