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Zeki Uzundurukan'dan flaş Galatasaray yorumu! "Trabzonspor derbisine kadar puan kaybetmez" | Son dakika haberleri

A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programında Galatasaray'ı yorumlayan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, "Galatasaray'ın artık gaza bastığını düşünüyorum. Trabzonspor derbisine kadar puan kaybedeceklerini de düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
04.12.2020
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