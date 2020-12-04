04 Aralık 2020, Cuma
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Zeki Uzundurukan'dan flaş Galatasaray yorumu! "Trabzonspor derbisine kadar puan kaybetmez" | Son dakika haberleri
A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programında Galatasaray'ı yorumlayan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, "Galatasaray'ın artık gaza bastığını düşünüyorum. Trabzonspor derbisine kadar puan kaybedeceklerini de düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
04.12.2020
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