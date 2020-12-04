TAYLAN TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Taylan Antalyalı, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Fernando Muslera, kaleci antrenörü eşliğinde sahada özel bir antrenman yaptı. Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.