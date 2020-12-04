Galatasaray'a Taylan Antalyalı müjdesi!
Süper Lig'in 11. haftasında cumartesi günü Hatayspor ile karşılaşacak Galatasaray'a Taylan Antalyalı'dan müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz günlerde yapılan idmanda sol ayak bileğinden bir sakatlık geçiren 25 yaşındaki futbolcu, takımla birlikte çalıştı. Öte yandan sarı-kırmızılılarda takımdan bir süredir ayrı olan Okan Kocuk, Younes Belhanda, Arda Turan ve Ryan Babel de takımla birlikte çalıştı. İşte detaylar...
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas oyunları oynandı.
Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
TAYLAN TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI
Taylan Antalyalı, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Fernando Muslera, kaleci antrenörü eşliğinde sahada özel bir antrenman yaptı. Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
OKAN, BELHANDA, ARDA VE BABEL TAKIMA DÖNDÜ
Okan Kocuk, Younes Belhanda, Arda Turan ve Ryan Babel, ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı. İzolasyon süreci cumartesi günü tamamlanacak olan Omar Elabdellaoui'nin idman programı daha sonra belirleneceği açıklandı.
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