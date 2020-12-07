07 Aralık 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk: Seçimi kapatıp şampiyonluğa odaklanalım

Metin Öztürk'ten seçim açıklaması!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.12.2020

Galatasaray’da başkan adaylığını açıklayan isimlerden Metin Öztürk, açıklamalarda bulundu. Corona virüsü nedeniyle seçimlerin Mayıs 2021'e kadar yapılamayacağını ifade eden Öztürk, “Artık seçimi kapatıp, Galatasaray’ın şampiyonluğuna odaklanalım. Yaşasın Galatasaray” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, sarı-kırmızılı camianın hayata geçirdiği hatıra ormanı töreninde açıklamalarda bulundu.

Kemerburgaz Tesisleri'nin camiaya büyük şeyler katacağını ifade eden Öztürk, "Bugün keyifli bir gün için buradayız. Galatasaray'ın tarihinde çok farklı bir gün. Galatasaray'ın geleceği Kemerburgaz diyorduk. Doğaya önemli bir katkımız da bu yeşil orman. Burada Galatasaray'ın geleceği de filizlenecek. Florya Galatasaray'ı nasıl 30 sene taşıdıysa burası da 30-40 sene taşıyacak. Burada yeni Metin Oktaylar, yeni Ozan Kabaklar yetişecek. Galatasaray'ımız Avrupa'daki o şaşalı dönemlerine geri dönecek" diye konuştu.

"G.SARAY'IN ŞAMPİYONLUĞUNA ODAKLANALIM"

Öztürk, 2021 yılına ertelenen genel kurul içinse, "Seçimlerin doğru tarihleri tüzükte de yazıldığı gibi mayıs ayıdır. Yönetim de 2021 Mayıs ayını belirledi. Artık seçimi kapatıp, Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklanalım. Yaşasın Galatasaray" ifadelerini kullandı.

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