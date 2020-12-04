04 Aralık 2020, Cuma

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Gelmeye sıcak bakıyor

Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ocak ayında kadrosuna bir kanat takviyesi yapmak isteyen ve adı sık sık eski futbolcusu Henry Onyekuru ile anılan sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 04.12.2020 18:11 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 18:16
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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Gelmeye sıcak bakıyor

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da keyifler yerinde.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Gelmeye sıcak bakıyor

Son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, aldığı üst üste galibiyetlerle 2. sıraya kadar yükseldi.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Gelmeye sıcak bakıyor

Akdeniz ekibiyle sahasında oynayacağı maçı da kazanarak serisini sürdürmek isteyen Aslan'da bir yandan transfer çalışmaları sürüyor.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Gelmeye sıcak bakıyor

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek 23. kez kupayı müzesine götürmek isteyen Galatasaray, bu doğrultuda ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Gelmeye sıcak bakıyor

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda birkaç bölgeye takviye yapmak isteyen Cimbom'un önceliklerinden biriyse kanat transferi.

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