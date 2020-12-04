Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Gelmeye sıcak bakıyor

Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ocak ayında kadrosuna bir kanat takviyesi yapmak isteyen ve adı sık sık eski futbolcusu Henry Onyekuru ile anılan sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 04.12.2020 18:11 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 18:16 ABONE OL