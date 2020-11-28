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GALATASARAY

Çaykur Rizespor Galatasaray maçında hat-trick yapan Diagne'den flaş paylaşım!

Diagne'den Hat-trick sonrası flaş paylaşım!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

Süper Lig'in 10. haftasında 'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Galatasaray'da yıldız futbolcu Diagne, hat-trick yaparak adeta eski günlerine dönüş sinyali verdi. Senegalli isim maçında ardından sosyal medyada ise flaş bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Konuk ekip Galatasaray mücadeleyi 4-0 gibi net bir skorla kazanırken, gollerin 3'ünü atan Senegalli golcü Mbaye Diagne 3 gol kaydederek hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Attığı bu 3 golle karşılaşmada büyük pay sahibi olan golcü oyuncu maç sonu yaptığı paylaşımla da sosyal medyada adından söz etttirdi. 29 yaşındaki oyuncu paylaşımında gol sonrası görselini paylaşırken "Acil hat-trick hattı, hat-tricke mi ihtiyacınız var? Arayın. " notunu düştü.

İşte Diagne'nin o paylaşımı...

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