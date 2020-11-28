28 Kasım 2020, Cumartesi
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Çaykur Rizespor Galatasaray maçında hat-trick yapan Diagne'den flaş paylaşım!
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Galatasaray'da yıldız futbolcu Diagne, hat-trick yaparak adeta eski günlerine dönüş sinyali verdi. Senegalli isim maçında ardından sosyal medyada ise flaş bir paylaşım yaptı.
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Konuk ekip Galatasaray mücadeleyi 4-0 gibi net bir skorla kazanırken, gollerin 3'ünü atan Senegalli golcü Mbaye Diagne 3 gol kaydederek hat-trick yapma başarısı gösterdi.
Attığı bu 3 golle karşılaşmada büyük pay sahibi olan golcü oyuncu maç sonu yaptığı paylaşımla da sosyal medyada adından söz etttirdi. 29 yaşındaki oyuncu paylaşımında gol sonrası görselini paylaşırken "Acil hat-trick hattı, hat-tricke mi ihtiyacınız var? Arayın. " notunu düştü.
İşte Diagne'nin o paylaşımı...
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