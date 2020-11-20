Galatasaray'da transferde Attila Szalai harekatı! Fatih Terim çok beğendi
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Luyindama veya Marcao'nun satılma ihtimaline karşın stoper bölgesi için adayını belirledi. Deneyimli çalıştırıcının, Macaristan Milli Takımı'nda forma giyen ve Türkiye karşısında da sahaya çıkan Attila Szalai'yi çok beğendiği öğrenildi. | Son dakika Galatasaray haberleri
Ara transferde önemli takviyeler yapması beklenilen Galatasaray'da sıkıntı yaşanılan yerlerden birisi de savunma... Özellikle Marcao'nun satılmasının gündemde olduğu bir dönemde Fatih Terim hazırlıksız yakalanmak istemiyor. Bu nedenle Macar stoper 'yi gündemine aldı. Scout ekibinin tavsiyesi ile listeye giren Szalai, 22 yaşında ve Apollon Limasol forması giyiyor. Terim, futbolcuyu, Macaristan-Türkiye maçında bir kez daha alıcı gözle izledi.
SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
Milli takımın önemli isimleri karşısında genç yaşına karşı başarılı bir mücadele sergileyen Atilla Szalai'den oldukça etkilendi. Her ne kadar seçim de olsa mevcut yönetimden, oyuncunun alınması için Güney Kıbrıs ekibi ile temasa geçilmesini talep etti. Sarı-kırmızılı yönetim, Apollon Limasol ile 2023 yılına kadar kontratı bulunan genç futbolcuyu uygun bir bonservis miktarı ile renklerine bağlamak istiyor. Başarılı stoperin şu anki Transfermarkt değeri 800 bin euro civarında...
CENK'E TOP GÖSTERMEDİ
Uluslar Ligi maçında Macaristan, Türkiye'yi 2-0 mağlup ederken 1.92 boyundaki Atilla Szalai de öne çıkan isimler arasındaydı.
İşte teknik direktör Terim'in beğendiği futbolcunun öne çıkan istatistikleri:
-Üçlü defansta atak başlatan oyuncu oldu. 75 kezle Macar takımının topla en fazla temas eden ikinci oyuncusu oldu. 14 uzun topunun 10'u yerini buldu.
-Cenk Tosun'a hiç hava topu vermedi. Adım attırmadı
-Millilere karşı 3 uzaklaştırma, 2 top çalma, 1 top kapma, 1 de şut engelleme ile 7 defansif hamle yaptı. (Fotomaç)
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