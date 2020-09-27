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GALATASARAY

Galatasaray Fenerbahçe'yi seriye eklemek istiyor! Büyük gün

Cimbom Fener'i seriye eklemek istiyor! Büyük gün
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.09.2020

Bu sezon çıktığı 4 karşılamada yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Ligde de 2'de 2 yapan sarı-kırmızılı takım, hem derbi galibiyeti almak hem de taraftarını havaya sokmak istiyor. İşte Cimbom'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Merakla beklenen gün geldi çattı. Galatasaray, Süper Lig'te bugün ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayımlayacak. Gaziantep FK, , Başakşehir ve 'i mağlup ederek hem Avrupa Ligi hem de Süper Lig'de dolu dizgin giden sarıkırmızılılar Aslantepe'de oynancak dev maçtan da galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor.

Oyuncularına galibiyet emri veren 'in en büyük güvencesi hem hücum hem de savunmada ortaya konulan etkili performans... Sarı-kırmızılı ekip oynadığı 4 maçta 10 kez ağları havalandırırken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Defansta Marcao ve Luyindama başarılı mücadeleleriyle öne çıkıyor. Yine geçilmez ikili oldular. Hücumda ise bu sezon 3 kez ağları havalandırırken, Mbaye Diagne ise 2 gol kaydetti ve formda olduklarını gösterdi. Ayrıca Younes Belhanda 2, Emre Kılıç da bir kez topu filelere gönderdi. Bu durum taraftarları derbi öncesi umutlandırıyor.

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TERİM'İN DERBİ KARNESİ

Fatİh Terim yönetimdeki Galatasaray daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, , TFF , , TSYD ve Gurbet Kupası'nda toplam 63 maç oynadı. Cimbom, 23 galibiyet, 24 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü. Fatih Terim'in Fenerbahçe karnesi ise şöyle: 11 galibiyet-11 beraberlik-9 yenilgi.

MUSLERA'YI ARATMADI

'nın yokluğundan dolayı transfer edilen Fatih Öztürk, derbi öncesi gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Fatih, oynadığı 4 karşılaşmada kalesinde sadece 2 gol gördü. 33 yaşındaki eldiven, kritik pozisyonlarda yaptığı kurtarışlarla güven verdi. Fatih Öztürk, derbide de önemli rol oynayacak.

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SON ZAFER SNEIJDER'DEN

Geçen sezon Kadıköy'deki 21 yıllık hasrete son veren Galatasaray bu kez iç sahadaki 6 yıllık seriyi bitirmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom'da Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini Sneijder'in golleriyle 18 Ekim 2014'te almıştı. Aslantepe'deki son 5 derbinin 4'ü berabere biterken, F.Bahçe 2017'de Josef'in son dakika golüyle sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

HAVA FUTBOL OYNAMAYA MÜSAİT

Bugün ebedi dost, ezeli rakip iki takım Türk Telekom'da kozlarını paylaşırken, hava sıcaklığı 24 derece olacağı ifade edildi. Havadaki nemin oranı ise yüzde 42 olarak açıklandı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi paylaşımı! haberin devamı

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