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Fatih Terim Fenerbahçe'yi çözdü! İşte Galatasaray'ın derbi planı

Terim F.Bahçe'yi çözdü! İşte G.Saray'ın derbi planı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.09.2020

'in 3. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak... sahasında 'yi ağırlayacak. Karşılaşma öncesi her iki takımın teknik direktörlerinin planları merak edilirken, sarı-kırmızılı takımın teknik patronu , ezeli rakibi Fenerbahçe'yi çözdü. İşte Galatasaray'ın sahadaki planı... | Son dakika Galatasaray haberleri

Derbi günü geldi çattı ve son gün oyuncularına 'nin güçlü ve zayıf yönlerini anlattı. Hajduk Split maçından çok derbiye çalışan tecrübeli teknik adam, öne geçseler bile sarı-lacivertlilerin oyunu döndürebileceğini ve bu derbinin "Atanın kazanacağı" bir derbi olmayacağını söyledi. Rakibin ceza sahası dışından şut şansı yaratma konusunda yetenekli oyuncuları bulunduğundan bahsetti. Gol pozisyonlarına girme konusunda zorlanmayan bir Fenerbahçe olacağını söyledi.

SAMATTA TEHLİKELİ

Duran toplara kesin dikkat uyarısı yaptı. Fatih Terim'e göre Fenerbahçe'nin en büyük üç eksiği ise gol yollarındaki bitiricilik, hava topu mücadelesindeki zayıflık ve bireysel hatalar... Oyuncuları ile yaptığı özel toplantıda, "Eğer galip geleceksek bu hataları mutlaka değerlendirmeliyiz" diye konuştu. Tecrübeli teknik adam, Samatta'nın oynamasının kendileri için bir dezavantaj olacağını da anlatttı. Oyuncunun kendisini göstermek isteyeceğini ve bu nedenle mutlaka kontrol altında tutulması gerektiğini kaydetti. (Fotomaç)

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