Fatih Terim Fenerbahçe'yi çözdü! İşte Galatasaray'ın derbi planı
Süper Lig'in 3. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak... Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karşılaşma öncesi her iki takımın teknik direktörlerinin planları merak edilirken, sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Fatih Terim, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi çözdü. İşte Galatasaray'ın sahadaki planı... | Son dakika Galatasaray haberleri
Derbi günü geldi çattı ve son gün Fatih Terim oyuncularına Fenerbahçe'nin güçlü ve zayıf yönlerini anlattı. Hajduk Split maçından çok derbiye çalışan tecrübeli teknik adam, öne geçseler bile sarı-lacivertlilerin oyunu döndürebileceğini ve bu derbinin "Atanın kazanacağı" bir derbi olmayacağını söyledi. Rakibin ceza sahası dışından şut şansı yaratma konusunda yetenekli oyuncuları bulunduğundan bahsetti. Gol pozisyonlarına girme konusunda zorlanmayan bir Fenerbahçe olacağını söyledi.
SAMATTA TEHLİKELİ
Duran toplara kesin dikkat uyarısı yaptı. Fatih Terim'e göre Fenerbahçe'nin en büyük üç eksiği ise gol yollarındaki bitiricilik, hava topu mücadelesindeki zayıflık ve bireysel hatalar... Oyuncuları ile yaptığı özel toplantıda, "Eğer galip geleceksek bu hataları mutlaka değerlendirmeliyiz" diye konuştu. Tecrübeli teknik adam, Samatta'nın oynamasının kendileri için bir dezavantaj olacağını da anlatttı. Oyuncunun kendisini göstermek isteyeceğini ve bu nedenle mutlaka kontrol altında tutulması gerektiğini kaydetti. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama