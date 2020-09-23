23 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Belhanda'nın fiyatı arttı

G.Saray'da yıldız ismin fiyatı arttı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.09.2020

Satılmasına kesin gözüyle bakılan Faslı, sezona müthiş başladı. 30 yaşındaki yıldız, düşük fiyata bırakılmayacak.

Katkısı her zaman sorgulanan Younes sezona harika girdi. Faslı yıldız, 'de 'e karşı nefis bir oyun oynarken, 'e karşı yüksek performansını golle süsledi. 30 yaşındaki orta saha, WhoScored'e göre; ilk iki haftada 8.22 puan toplayarak en değerli oyuncu oldu. Yönetim, Belhanda'nın futbolunu görünce düşük bir bedelle gönderilmesi kararında geri adım attı. Bu sezon 3 maçta 225 dakika süre bulan Belhanda 1 gol attı.

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