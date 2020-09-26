Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri netleşti! Falcao ve Samatta...

Süper Lig'in 3. haftasında dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekıom Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Lige Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle giriş yapan ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz hafta sahasında ağırladığı Hatayspor karşısında beklemediği bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe ise Cimbom'u deplasmanda devirerek yeni bir galibiyet serisi başlatmayı planlıyor. Dev maç öncesi iki takımın teknik direktörleri Fatih Terim ile Erol Bulut, sahaya sürecekleri 11'leri belirledi. İşte mücadeleyle ilgili tüm detaylar ve Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri...

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Giriş Tarihi: 26.09.2020 12:42 ABONE OL