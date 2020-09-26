26 Eylül 2020, Cumartesi

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri netleşti! Falcao ve Samatta...

Süper Lig'in 3. haftasında dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekıom Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Lige Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle giriş yapan ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz hafta sahasında ağırladığı Hatayspor karşısında beklemediği bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe ise Cimbom'u deplasmanda devirerek yeni bir galibiyet serisi başlatmayı planlıyor. Dev maç öncesi iki takımın teknik direktörleri Fatih Terim ile Erol Bulut, sahaya sürecekleri 11'leri belirledi. İşte mücadeleyle ilgili tüm detaylar ve Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri...

Giriş Tarihi: 26.09.2020 12:42
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri netleşti! Falcao ve Samatta...

Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbi öncesi Fatih Terim ve Erol Bulut ilk 11'lerini belirliyor...

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri netleşti! Falcao ve Samatta...

Bu sezon oynadığı 4 maçı da kazanan Galatasaray, Fenerbahçe derbisini kazanarak serisini sürdürmeyi hedefliyor.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri netleşti! Falcao ve Samatta...

Yorgunluk ve sakatlık riskinden dolayı bazı oyuncuları dinlendiren teknik direktör Fatih Terim, derbi maçına hem tur atlamanın moraliyle hem de tam kadro çıkmanın planlarını yapıyor.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri netleşti! Falcao ve Samatta...

Yeni sezonda 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak beklenilen çıkışı henüz gösteremeyen Fenerbahçe, Galatasaray maçını kazanarak iyi bir çıkış yakalamak istiyor.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri netleşti! Falcao ve Samatta...

Fenerbahçe'de Galatasaray mücadelesi öncesi ise sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

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