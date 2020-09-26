26 Eylül 2020, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri netleşti! Falcao ve Samatta...
Süper Lig'in 3. haftasında dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekıom Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Lige Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle giriş yapan ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz hafta sahasında ağırladığı Hatayspor karşısında beklemediği bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe ise Cimbom'u deplasmanda devirerek yeni bir galibiyet serisi başlatmayı planlıyor. Dev maç öncesi iki takımın teknik direktörleri Fatih Terim ile Erol Bulut, sahaya sürecekleri 11'leri belirledi. İşte mücadeleyle ilgili tüm detaylar ve Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri...
- 1
- 30
- 2
- 30
- 3
- 30
- 4
- 30
- 5
- 30
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama