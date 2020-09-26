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GALATASARAY

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi paylaşımı!

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi paylaşımı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

ile 'in 3. haftasında derbi maçında karşı karşıya gelecek. 'nin merakla beklediği karşılaşma öncesi Galatasaray cephesinden paylaşım geldi. İşte o paylaşım...

'in 3. haftasında sezona iyi bir başlangıç yapan , Stadyumu'nda ezeli rakibi 'yi konuk edecek. İki takım da yenilenmiş kadrolarıyla zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılı takım sosyal medya hesabından derbi paylaşımında bulundu.

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