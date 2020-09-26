Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi paylaşımı!

Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig'in 3. haftasında derbi maçında karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin merakla beklediği karşılaşma öncesi Galatasaray cephesinden paylaşım geldi. İşte o paylaşım...

Süper Lig'in 3. haftasında sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki takım da yenilenmiş kadrolarıyla zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılı takım sosyal medya hesabından derbi paylaşımında bulundu.

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