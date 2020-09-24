24 Eylül 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray - Hajduk Split maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray - Hajduk Split maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.09.2020

3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz , Hırvatistan temsilcisi ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray - Hajduk Split maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz , 'da Hırvatistan temsilcisi 'i konuk ediyor. Mücadele hakkında futbolseverler birçok araştırma yapıyor. Peki, Galatasaray - Hajduk Split maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GALATASARAY - HAJDUK SPLIT MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Hajduk Split maçı 24 Eylül Perşembe günü saat 21:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - HAJDUK SPLIT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyındama, Marcao, Lınnes, Taylan, Feghouli, , Ömer, Babel, Diagne

Hajduk Split: Posavec, Dimitrov, Colina, Vuskovic, Todorovic, Nejasmic, Caktas, Juric, Jradi, Diamantakos, Gyurcso

GALATASARAY - HAJDUK SPLIT MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray - Hajduk Split maçını Federasyonu'ndan Craig Pawson yönetecek.

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