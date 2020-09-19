Galatasaray'ın zorlu fikstürü

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü 3-1'le geçen Galatasaray'ı zorlu bir serüven bekliyor. 3. ön elemede Hajduk Split ile karşılaşacak Cimbom, Hırvat temsilcisini geçmesi halinde Williem II-Rangers maçının galibiyle eşleşecek. Sarı-kırmızılıların bu süreçteki fikstürü ise bir hayli zorlu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Sezona hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, ligde Gaziantep'i devirdikten sonra önceki gün Azerbaycan deplasmanına çıkmıştı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü de 3-1'le geçen Cimbom, adını 3. tura yazdırdı. Çalışmalara ara vermeden devam eden Galatasaray, yarın son şampiyon Başakşehir'e konuk olacak. 24 Eylül'de Hırvat ekibi Hajduk Split'i ağırlayacak Aslan, 27 Eylül'de dev derbide Fenerbahçe'yle evinde karşılaşacak.

GERRARD VE IANIS HAGI VAR

Cimbom, Hajduk'u elemesi durumunda Avrupa Ligi'nde play-off'a kalacak ve Hollanda ekibi Willem ile İskoç takımı Rangers'ın galibiyle eşleşecek. 60 milyon euro'luk piyasa değeri bulunan Rangers'ın teknik direktörlüğünü eski Liverpoollu Steven Gerrard yapıyor. Ayrıca takımın yıldızı ise Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi dikkat çekiyor. Cimbom, 1 Ekim'de Avrupa maçına çıkarsa, milli aradan önce son sınavını 4 Ekim'de Kasımpaşa'ya karşı verecek ve molaya çıkacak!

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