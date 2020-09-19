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GALATASARAY

Galatasaray'ın zorlu fikstürü

Cimbom'un zorlu fikstürü
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.09.2020

Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 'yü 3-1'le geçen Galatasaray'ı zorlu bir serüven bekliyor. 3. ön elemede ile karşılaşacak Cimbom, Hırvat temsilcisini geçmesi halinde Williem II-Rangers maçının galibiyle eşleşecek. Sarı-kırmızılıların bu süreçteki fikstürü ise bir hayli zorlu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Sezona hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, ligde Gaziantep'i devirdikten sonra önceki gün Azerbaycan deplasmanına çıkmıştı. Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 'yü de 3-1'le geçen Cimbom, adını 3. tura yazdırdı. Çalışmalara ara vermeden devam eden Galatasaray, yarın son şampiyon Başakşehir'e konuk olacak. 24 Eylül'de Hırvat ekibi 'i ağırlayacak Aslan, 27 Eylül'de dev derbide Fenerbahçe'yle evinde karşılaşacak.

Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Juventus'lu yıldız Aslan oluyor

GERRARD VE IANIS HAGI VAR

Cimbom, Hajduk'u elemesi durumunda Avrupa Ligi'nde play-off'a kalacak ve ekibi Willem ile İskoç takımı Rangers'ın galibiyle eşleşecek. 60 milyon euro'luk piyasa değeri bulunan Rangers'ın teknik direktörlüğünü eski Liverpoollu yapıyor. Ayrıca takımın yıldızı ise 'nin oğlu Ianis Hagi dikkat çekiyor. Cimbom, 1 Ekim'de Avrupa maçına çıkarsa, milli aradan önce son sınavını 4 Ekim'de Kasımpaşa'ya karşı verecek ve molaya çıkacak!

Hajduk Split'ten tur açıklaması! haberin devamı

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