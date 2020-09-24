25 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers oldu!

Galatasaray'ın play-off'taki rakibi belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 Giriş Tarihi: 24.09.2020

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz , Hırvatistan ekibi Hajduk Split'i 2-0'la geçti. Sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesindeki rakibi Willem II'yi 4-0'la geçen oldu.

Avrupa Ligi 3. tur maçında Hırvat ekibi Hajduk Split karşısında 2-0 galip gelerek play-off turuna adını yazdıran temsilcimiz 'ın rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılı takım, Willem II'yi 4-0'la geçen İskoç ekibi ile eşleşti.

Aslan, Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için Rangers ile mücadele verecek. Kritik karşılaşma 1 Ekim Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

Aslan play-off biletini kaptı! haberin devamı

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