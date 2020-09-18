Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Juventus'lu yıldız Aslan oluyor

Yeni sezonda yarıştığı iki kulvara da iyi bir giriş yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Başta orta saha olmak üzere yapacağı birkaç takviyeyle transferi bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar, kanat transferi için de arayışlarını sürdürürken, yönetimin Juventus forması giyen yıldız futbolcuyu takıma kazandırmak için harekete geçtiği öğrenildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 18.09.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 13:13 ABONE OL