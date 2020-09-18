18 Eylül 2020, Cuma

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Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Juventus'lu yıldız Aslan oluyor

Yeni sezonda yarıştığı iki kulvara da iyi bir giriş yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Başta orta saha olmak üzere yapacağı birkaç takviyeyle transferi bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar, kanat transferi için de arayışlarını sürdürürken, yönetimin Juventus forması giyen yıldız futbolcuyu takıma kazandırmak için harekete geçtiği öğrenildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 18.09.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 13:13
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Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Juventus'lu yıldız Aslan oluyor

Süper Lig'de 2020/2021 sezonunun ilk haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray, lige 3 puanla başlamıştı.

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Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Juventus'lu yıldız Aslan oluyor

UEFA Avrupa Ligi serüvenine de başlayan Cimbom, 2. ön eleme turu maçında Neftçi Bakü'yü de aynı skorla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmıştı.

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Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Juventus'lu yıldız Aslan oluyor

Gözünü ligin 2. haftasında oynayacağı kritik Medipol Başakşehir maçına çeviren sarı-kırmızılılar, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Juventus'lu yıldız Aslan oluyor

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Neftçi Bakü maçı öncesi yaptığı açıklamada taraftarlara transfer müjdesi vermişti.

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Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Juventus'lu yıldız Aslan oluyor

Albayrak, yaptığı açıklamada transfer edecekleri isimler olacağını duyururuken, takımdaki bazı isimlerle de yolların ayrılacağını söylemişti.

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