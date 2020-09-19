19 Eylül 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray son kararını verdi! Orta sahaya Stefan Johansen...

Orta sahada son karar verildi! İmzaya çok yakın
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.09.2020

Transferde son olarak Etebo'yu kiralayan Galatasaray, orta sahaya en az 1 takviye daha yapmak istiyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı takım, Fulham'dan Stefan Johansen kadrosuna katmak için girişimlere başladı. yıldız, vatandaşları Omar ve Linnes'ten de takımla ilgili bilgi aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray orta saha transferinde sona yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak 29 Ağustos'ta Fotomaç'ın duyurduğu Stefan Johansen'i kadroya katmaya karar verdi. Fulham, bu mevkide birçok oyuncusu bulunduğu için 29 yaşındaki 'yi bırakmaya karar verdi. Cimbom, 2022'ye kadar kontratı bulunan Johansen'i 1 yıllığına kiralayacak. Kontratta satın alma opsiyonu da bulunacak. Milli takımdan arkadaşları Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui'den de bilgi alan Johansen'in, sarı-kırmızılı formayı giymek istediği öğrenildi.

Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Juventus'lu yıldız Aslan oluyor

KADROYA ALINMADI

Johansen, Fulham'ın bu sezon ligde oynadığı ve Lig Kupası'nda karşılaştığı Ipswich maçlarının kadrosuna alınmadı. Fulham menajeri Scott Parker, önceki gün takımdan ayrılmak isteyen hiçbir futbolcunun önünü kesmeyeceklerini de belirtti. Sarı-kırmızılı idarecilerin 1 milyon euro'nun altında bir bedelle kiralamaya yakın olduğu kaydedildi. Johansen geçen sezon Fulham ile 36 müsabakaya çıkarken 5 asist yapmayı başardı. Johansen, 8 numaralı pozisyonda görev yapıyor.

Uluç'tan flaş Terim sözleri! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Hıncal Uluç'tan Terim'e sert eleştiri! Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzonspor’da var ama... Hıncal Uluç'tan Terim'e sert eleştiri! "Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzonspor’da var ama..."
Aslan'da hedef Rigoni Aslan'da hedef Rigoni
Uluç'tan flaş Terim sözleri! Talihsizlik Uluç'tan flaş Terim sözleri! "Talihsizlik"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör