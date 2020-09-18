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GALATASARAY

Hajduk Split Teknik Direktörü Hari Vukas'tan Galatasaray açıklaması! "Bize karşı güçlü kadroları olmayacak"

Hajduk Split'ten tur açıklaması! Bize karşı güçlü kadroları olmayacak
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 Giriş Tarihi: 18.09.2020

Galatasaray'ın Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı 'te teknik direktör Hari Vukas, "Galatasaray'ın Hajduk maçı öncesi ve sonrasında iki derbisi olacak, büyük ihtimalle de bizim maçta en güçlü takımlarıyla sahada olmayacaklar" dedi.

Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 'yü 3-1'lik skorla eleyen temsilcimiz Galatasaray, Hırvat ekibi 'in rakibi oldu.

Bir dönem sarı-kırmızılı ekipte yardımcı antrenörlük yapan Hajduk Split Teknik Direktörü Hari Vukas, eşleşme ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın 7 günde 3 önemli karşılaşmaya çıkacağını vurgulayan Vukas, "Soğuk kanlıyız ve heyecanlıyız. Dişe diş bir maça çıkacağız, ne olursa olacak. Galatasaray'ın Hajduk maçı öncesi ve sonrasında iki derbisi olacak, 7 günde Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynayacaklar, arada da bizimle karşılaşacaklar. Onlar için 3 maç büyük bir meydan okuma olacak. Akıllarında bu maçlar kesinlikle olacaktır. Büyük ihtimalle de bizim maçta en güçlü takımlarıyla sahada olmayacaklar. Biz elimizden geleni yapacağız" dedi.

"RANGERS FAVORİ"

Galatasaray'ı elemeleri durumunda Rangers'ın favori olduğunu dile getiren Hırvat teknik direktör, "Galatasaray'dan sonraki rakibi, turu geçince düşüneceğiz. Rangers'ın favori olduğu kesin ve o da büyük bir takım, bizim yolumuzda duruyor." ifadelerini kullandı.

"ŞANSIMIZ VAR"

Sarı-kırmızılı ekibin geçen tura göre en güçlü rakip olduğunu ancak şanslarının olduğunu da ifade eden Hari Vukas, "Galatasaray geçen tura baktığımızda kesinlikle potansiyel olarak en güçlü rakip. Bir maçta her şey mümkündür, tur atlama şansımız var" şeklinde konuştu.

Cevad Prekazi Galatasaray - Hajduk Split eşleşmesini değerlendirdi

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