Galatasaray'da hedef 10 numara! İşte listedeki 3 aday
Gelecek sezon için 10 numaraya takviye yapmak isteyen Galatasaray, bu kapsamda 3 ismi listesine almıştı. FFP kapsamında transferde ince eleyip sık dokuyan Aslan, doğru ismi uygun rakama kadrosuna katmayı hedefliyor. İşte o isimler ve detaylar...
Fenerbahçe transferde fırtına gibi eserken ezeli rakibi Galatasaray, daha sakin görünse de çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Bu sezon mutlaka Radamel Falcao ve Mbiaye Diagne'yi besleyecek bir 10 numara almayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, bu transferle hem takımdaki önemli bir açığı kapatmak hem de taraftarların kalbini yeniden kazanmayı hedefliyor. Bu nedenle Galatasaray, teknik heyetin de onayı ile dünya çapında ses getirecek üç yıldız belirledi. Real Madrid'den James Rodriguez, Barcelona'dan Ivan Rakitic ve Borussia Dortmund'dan ayrılan Mario Götze Cimbom'un radarında yer alıyor.
SINIRLARINI AŞMAYACAK
İdari menajer Şükrü Hanedar iki futbolcunun menajerleri ve kulüpleriyle temaslarını sürdürürken Götze'nin bonservisinin elinde olması avantaj görülüyor. Ancak UEFA ile yaptığı FFP anlaşmasının son yılına giren Galatasaray, sınırlarımı aşmamak için kesinlikle acele etmiyor. Sabırlı davranıyor. En iyi oyuncuyu en doğru rakama almak istiyor. Taraftar da bu aşamada üzerine düşen görevi yapıyor. Falcao'da olduğu gibi Götze, Rakitic ya da James isimleri ortaya atıldığında yönetime baskı kurmuyor ve kulübün pazarlık şansını ortadan kaldırmıyor.
HANGi OYUNCU DAHA YAKIN
Geçen sezon Falcao'yu renklerine bağlayarak büyük sansasyon yaratan Galatasaray bu kez James Rodriguez, Ivan Rakitic ve Mario Götze'yle ilgileniyor. Birer yıllık sözleşmeleri bulunan Rodriguez ve Rakitic gözden düşmüş durumda... Galatasaray kiralık olarak düşündüğü için Real Madrid veya Barcelona'yı ikna etmesi için yoğun çaba harcaması gerekiyor. Tabii bir sponsor bulunursa işler daha da kolay hale gelebilir. Götze'nin ise bonservisi elinde... Bu nedenle şu an Götze'nin gelme ihtimali daha yüksek görülüyor.
ANCELOTTI PEŞİNDE
Real Madrid'de forma şansı bulamayan James Rodriguez'in tek talibi Galatasaray değil tabii... Teknik direktör Ancelotti'nin de Kolombiyalı orta sahayı istediği ve Everton'un da Rodriguez ile temas halinde olduğu ifade edildi.
"HERKESİN İÇİ RAHAT OLSUN"
İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, yeni transferler için ciddi bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Önlerinde uzun bir süreç olduğunu belirten Albayrak, "Ekonomik krizde 1 kuruşu sokağa atacak durumumuz yok. Ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Transfer yapacağız. Herkesin için rahat olsun. Galatasaray'da transfer bitmez" dedi. (Fotomaç)
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