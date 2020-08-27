27 Ağustos 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın transfer planı altüst! Takasla gitmesi bekleniyordu

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, özellikle orta saha transferine yoğunlaşmış durumda. Bu kapsamda sarı-kırmızılıların orta sahaya düşündüğü ismi takasla kadrosuna katmayı planlanıyordu. Fakat işler istenildiği gibi gitmedi. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 27.08.2020 17:50
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Galatasaray'ın transfer planı altüst! Takasla gitmesi bekleniyordu

Galatasaray transferde orta sahaya öncelik verirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'ın transfer planı altüst! Takasla gitmesi bekleniyordu

Sarı-kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya'da devam ediyor.

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Galatasaray'ın transfer planı altüst! Takasla gitmesi bekleniyordu

Transfer döneminde Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar'ı kadrosuna katan Galatasaray'da gündem orta saha transferi...

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Galatasaray'ın transfer planı altüst! Takasla gitmesi bekleniyordu

PLANLAR ALT ÜST OLDU!
Milliyet'in haberine göre, Galatasaray bir taşta iki kuş vurmaya hazırlanıyordu ancak beklenmedik gelişme planları alt üst etti.

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Galatasaray'ın transfer planı altüst! Takasla gitmesi bekleniyordu

Seri için Premier Lig'e yeniden yükselen Fulham ile pazarlıklara başlayan sarı-kırmızılılar, Babel kozunu öne sürdü.

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