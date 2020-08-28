Galatasaray'da orta sahaya M'Vila!

Mario Lemina ve Michael Seri'nin ayrılığının ardından orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, aradığı ismi Fransa'da buldu. Cimbom, Lemina ile anlaşamazsa B planı olarak Yann M'Vila'yı düşünüyor.

Mario Lemina ve Jean Michael Seri ile devam etmek isteyen Galatasaray'a ilk olumsuz cevap Southampton'dan geldi. İngilizler 9 milyon Euro isteyince Lemina beklemeye alındı. Seri için Fulham'ı ikna etmeye çalışan Galatasaray orta saha takviyesinde B Planı olarak Yann M'Vila'yı belirledi. Fransız ekibi yılda net 1.8 milyon euro kazanan 30 yaşındaki yıldızın maaşından kurtulmak istemesi Cimbom'un elini güçlendiriyor.

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