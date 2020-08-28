28 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da orta sahaya M'Vila!

Orta sahaya M'Vila!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.08.2020

ve 'nin ayrılığının ardından orta sahaya takviye yapmak isteyen , aradığı ismi 'da buldu. Cimbom, Lemina ile anlaşamazsa B planı olarak Yann M'Vila'yı düşünüyor.

ve Jean ile devam etmek isteyen 'a ilk olumsuz cevap Southampton'dan geldi. İngilizler 9 milyon Euro isteyince Lemina beklemeye alındı. Seri için Fulham'ı ikna etmeye çalışan Galatasaray orta saha takviyesinde B Planı olarak Yann M'Vila'yı belirledi. Fransız ekibi yılda net 1.8 milyon euro kazanan 30 yaşındaki yıldızın maaşından kurtulmak istemesi Cimbom'un elini güçlendiriyor.

Albayrak'tan Seri ve Lemina açıklaması!

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