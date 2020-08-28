Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Mostafa Mohamed, M'Vila, Jefferson Lerma...
Geçtiğimiz sezon dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, Süper Lig'i 6. sırada tamamlamış ve hayal kırıklığı yaratmıştı. Corona virüsü sonrası ekonomik sıkıntı yaşamak istemeyen yönetim transferde ince eleyip sık dokuyor. Nokta atışı transferler yapmak isteyen sarı kırmızılılar, James Rodriguez, Mostafa Mohamed, Dorukhan Toköz gibi yıldızlarla görüşüyor. İşte Galatasaray'ın transfer listesinin tamamı haberimizde...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.
MOSTAFA MOHAMED
Mısır'ın Zamalek takımında oynayan Mostafa Mohamed ülkesinde Liverpool'un ünlü yıldızı Mohamed Salah ile Trezeguet'den sonraki en önemli yetenek olarak görülüyor. 22 yaşındaki Mısırlı forvet için kulübü Zamalek 3 milyon euro bonservis istedi. Mohamed'in sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde yıllık 800 bin euro kazanacağı öğrenildi.
IVAN RAKITIC
Cimbom, İspanya La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen Hırvat futbolcu Ivan Rakitic için devreye girmiş ve menajeri ile görüştüğü iddia edilmişti.Rakitic'in menajeri Arturo Canales, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Transfer operasyonlarıyla ilgili yorum yapamam. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri daha net görürsek ve bazı şeyler olgunlaşırsa konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.
JAMES RODRIGUEZ
İngiliz basınından Telegraph, James Rodriguez'in Everton ile anlaştığı ve Real Madrid'den bonservisiyle transferinin gerçekleşmek üzere olduğu kaydedildi. Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'e istediği, ardından Bayern Münih'e de aldırdığı Kolombiyalı yıldızın bu kez Everton formasıyla İtalyan hocanın takımında yer alacağı kaydedildi.
LEMINA-SERI
Abdürrahim Albayrak Lemina ve Seri hakkında da açıklamalarda bulundu. Lemina için, "Lemina'nın kulübü bonservisle vermek istiyor ve oyuncu için 8-9 milyon Euro bonservis isteniyor. Bu rakamı ödemek çok zor" ifadelerini kullanan Albayrak, Seri için ise "Bize emek vermiş bir oyuncu, her şey olabilir" dedi. Öte yandan Lemina yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarlarına teşekkür etti. Yıldız futbolcu İngiltere'ye döndüğünü duyurdu.
ISMAILA COULIBALY
Sarı-Kırmızılılar'ın anlaşma sağladığı Malili oyuncunun Brugge'e transfer olacağı iddia ediliyor. Belçika basını, Brugge'ün Coulibaly'nin kulübü Sarpsborg ile her konuda anlaştığı ve imza aşamasına gelindiğini yazdı.
DORUKHAN TOKÖZ
Galatasaray orta saha arayışlarını sürdürüyor. Sağ bek ihtiyacı bulunan Beşiktaş ile Dorukhan Toköz takası için görüşülecek.
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