Galatasaray'da değişim erken başladı! Scott Piri işinin piri

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, takıma hücum futbolu adapte etmesi nedeniyle buna göre çalışma programı hazırlayan Scott Piri'nin etkisi erken başladı. Deneyimli antrenör, oyuncuların esnekliğini artırırken masaj uygulatması da yaptırıyor.

Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katan Galatasaray'ın Florya'dakilere göre en iyi transferi ABD'li performans uzmanı Scott Piri.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, sarı-kırmızılı kulüpte Fatih Terim'le birlikte daha önce çalışmanın avantajını kullanan Piri, gelir gelmez farkını hissettirdi.

İşte ABD'li kondisyoner Scott Piri'nin yeni sezon hazırlıklarındaki icraatları:

Fatih Terim'in hücum futbolunda ısrar edeceğini dikkate alan Scott Piri, futbolcuların sprint (yüksek hızla sürat koşusu) sayısını artırmayı hedefledi.

Antrenmanlarda sağlık topları, pilates malzemeleri, tırmanma ipi ve yaylı bantlar kullanılarak vücut esnekliği sağlanıyor. Tüm oyuncuların adalelerinde biriken laktik asitlerin atılması için kısa sopalarla masaj uygulanıyor.

Hantal görünümde bir takım istemeyen Piri, futbolculara dinamik yükleme (ağırlık topları ile çalışma) yaptırıyor. Yükleme devam edecek ve ilk haftadaki Gaziantep FK sınavına mümkün olduğunca diri bir takım çıkaracak.

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