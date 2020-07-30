Galatasaray'da yeni transfer hedefi Aleksandr Kokorin!
Galatasaray gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılarda yeni transfer hedefi ise Rus golcü Kokorin. İşte transferin detayları...
Yeni sezonda transfer çalışmalarına devam eden ve öncelikli olarak bonservissiz adaylara yönelen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi! Rus basınının iddiasına göre sarı kırmızılılar, sezonu Sochi'de kiralık olarak geçiren ve Zenit ile olan sözleşmesi sona eren Aleksandr Kokorin'in peşine düştü.
Rusya'dan birçok taliplisi olan Kokorin ile Lokomotiv Moskova ve Spartak Moskova ciddi şekilde ilgilenirken; yurt dışı planlarına da açık kapı bırakan oyuncu için Galatasaray'ın da teklif yaptığı duyuruldu. Sarı kırmızılıların yıllık 2 milyon euroluk maaş teklifini düşünmeye başlayan 29 yaşındaki futbolcunun şu aşamada Türkiye'ye gitmeye çok sıcak bakmadığı kaydedildi.
İtalya'dan Roma, Fiorentina ve Roma'nın da takibindeki Kokorin'in bu takımlardan resmi bir teklif almadığı tüm teklifleri masasına koyduktan sonra bir karar vereceği bildirildi. Fransa'dan Marsilya'nın da Kokorin'in durumunu araştırdığı yazıldı.
LOKOMOTIV MOSKOVA'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan Kokorin konusunda Lokomotiv Moskova'nın eski başkanı Nikolai Naumov'dan bir açıklama geldi. Naumov, "Evine dönmesi güzel bir hikaye olurdu. Burada gerçek bir futbolcu oldu. Yine de ben Lokomotiv yönetiminin büyük masraflara gideceğini düşünmüyorum, kulübün bir planlaması var, maaş limiti var. Ben bu transferin olacağından şüpheliyim, bence daha iyi bir seçenek bulacaktır" dedi.
RUSYA MİLLİ TAKIMI'NDA BAŞARI
Kokorin 2018'in son aylarında Rusya'da bir kavgaya karıştığı gerekçesiyle holiganlık ve kasten yaralama suçlarından tutuklanmış ve sonra tahliye edilmişti.
Sochi'de bu sezon 10 maça çıkan Kokorin, 7 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi. Hem forvette hem kanatlarda oynayabilen Kokorin, Rusya Milli Takımı'nda da 78 maçta 12 gole imza attı.
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