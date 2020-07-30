30 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Kaan Ayhan'a süre verdi

Kaan Ayhan'a süre verdi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.07.2020

Fenerbahçe ve 'ın transfer gündeminde olan ve tatilini Bodrum'da sürdüren milli yıldız 'a, sarı-kırmızılı yönetim yarına kadar süre verdi.

Fenerbahçe ve 'da gündem … 2 milyon euro'luk bonservisini ödemeye iki taraf da yakın... Ancak milli oyuncunun 2.5 milyon euro'yu bulan talepleri frene basılmasına neden oldu. Galatasaray yönetimi, Kaan'a yarına kadar süre verdi. Kaan, Galatasaray'ın yaptığı 1.5 milyon euro'luk teklifi kabul ederse aynı gün içinde Düsseldorf'un hesabına bonservis bedelinin yatırılacağı iletildi. Aksi taktirde görüşmeler askıya alınacak.

G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! Bonservisi elinde... haberin devamı

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