Galatasaray Kaan Ayhan'a süre verdi

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olan ve tatilini Bodrum'da sürdüren milli yıldız Kaan Ayhan'a, sarı-kırmızılı yönetim yarına kadar süre verdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'da gündem Kaan Ayhan… 2 milyon euro'luk bonservisini ödemeye iki taraf da yakın... Ancak milli oyuncunun 2.5 milyon euro'yu bulan talepleri frene basılmasına neden oldu. Galatasaray yönetimi, Kaan'a yarına kadar süre verdi. Kaan, Galatasaray'ın yaptığı 1.5 milyon euro'luk teklifi kabul ederse aynı gün içinde Düsseldorf'un hesabına bonservis bedelinin yatırılacağı iletildi. Aksi taktirde görüşmeler askıya alınacak.

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