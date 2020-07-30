Galatasaray Mert Müldür'den vazgeçmiyor

Galatasaray'ın sağ bek transferi için istediği Mert Müldür, Sassuolo'da yeterli performansı gösterememesi üzerine tekrar gündeme geldi.

Mert Müldür'ün Serie A'nın son iki maçında performansı beğenilmemesi üzerine Sassuolo yeni sağ bek arayışlarına girdi. Gurbetçi oyuncu iki maçta da 45. dakikada oyundan alındı. Tüm bu durumu yakından takip eden Galatasaray ise Mert için bir kez daha harekete geçti. Daha önce kiralamaya yanaşmayan, satış içinde kapıyı 6 milyon euro'dan açan Sassuolo'yla görüşme kararı aldı. 21 yaşındaki futbolcu için bir kiralama teklifi daha hazırlandı.

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