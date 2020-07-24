24 Temmuz 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Kaan Ayhan savaşı! Galatasaray ve Trabzonspor milli yıldızın peşinde

Transfer savaşı! G.Saray ve Trabzonspor milli yıldızın peşinde
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.07.2020

İki dev sözleşmesinde 2 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi bulunan ’ı bitirmek için kararlı...

'in iki dev kulübü ve milli oyuncu 'ı kadrosuna katabilmek için yarışıyor. İki dev kulübün de piyasa değeri 7 Milyon Euro olarak gösterilen 'un 25 yaşındaki stoperi için tüm imkanlarını seferber ettiği öğrenilirken, menajer Ayhan Çalışkan oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 2 milyon Euro olduğunu açıkladı.

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AİLESİNDE BİRÇOK TRABZONSPORLU VAR

Milli takımda başarılı maçlar çıkartan Kaan Ayhan'ın ailesindeki birçok kişinin Trabzonsporlu olduğu öğrenilirken, bordo-mavili kulübün bu hamleyi de kullanmak istediği öğrenildi. Bu arada Kaan'ın kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunduğu ve Alman kulübünün de serbest kalır maddesini artırmak için çalışma yaptığı ifade edildi.

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