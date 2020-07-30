30 Temmuz 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Falcao'nun ardından bir Kolombiyalı daha! Lemina'nin yerine gelecek

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için harekete geçti. Sezon başında Southampton'dan kiralanan Mario Lemina'dan memnun olan ancak sakatlık problemi nedeniyle oyuncuyla yola devam etmeyi düşünmeyen teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı orta saha oyuncusunun transferi için girişimlere başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.07.2020 14:25 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 14:28
ABONE OL
  • 1
  • 9
Galatasaray'a Falcao'nun ardından bir Kolombiyalı daha! Lemina'nin yerine gelecek

Gelecek sezon ligde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Galatasaray'a Falcao'nun ardından bir Kolombiyalı daha! Lemina'nin yerine gelecek

Kiralık sözleşmesi sona eren Gabonlu futbolcu Mario Lemina ile yollarını ayıran Galatasaray'da ön libero arayışları sürüyor.

  • 3
  • 9
Galatasaray'a Falcao'nun ardından bir Kolombiyalı daha! Lemina'nin yerine gelecek

Sarı-kırmızılı takım transferde önceliğini orta sahaya verdi...

  • 4
  • 9
Galatasaray'a Falcao'nun ardından bir Kolombiyalı daha! Lemina'nin yerine gelecek

Takvim'in Ada basınına dayandırdığı habere göre sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig'den düşen Bournemouth'ta forma giyen Jefferson Lerma'yı gözüne kestirdi.

  • 5
  • 9
Galatasaray'a Falcao'nun ardından bir Kolombiyalı daha! Lemina'nin yerine gelecek

Yönetim, İngiliz kulübüyle masaya oturdu. Gelen bilgilere göre Galatasaray, Kolombiyalı yıldızı 1 yıllığına kiralamak istiyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör