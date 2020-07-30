Galatasaray'a Falcao'nun ardından bir Kolombiyalı daha! Lemina'nin yerine gelecek

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için harekete geçti. Sezon başında Southampton'dan kiralanan Mario Lemina'dan memnun olan ancak sakatlık problemi nedeniyle oyuncuyla yola devam etmeyi düşünmeyen teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı orta saha oyuncusunun transferi için girişimlere başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 30.07.2020 14:25 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 14:28 ABONE OL