Flaş transfer görüşmesi! Emre Belözoğlu...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, transfer çalışmaları sürdürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin deneyimli ismi hedefteki yıldızlarla temaslarını sürdürürken, flaş bir transfer görüşmesine imza attı. Belözoğlu, Beşiktaş ile 8 Ağustos'ta sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül ve menajeriyle lüks bir restaurantta bir araya geldi..

Önümüzdeki sezon kadroda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Fenerbahçe'den hamleler gelmeye başladı. Mauricio Isla'nın ayrılığının ardından sağ bek arayışlarına hız veren sarı-lacivertlilerde eski yıldız Gökhan Gönül ismi ön plana çıkmıştı. Transferde Emre Belözoğlu devreye girdi ve deneyimli futbolcu ve menajeriyle masaya oturdu.

Ajansspor'un haberine göre, gelecek sene Fenerbahçe'nin sportif direktörü olacak olan Belözoğlu, Gönül ve Bulut'la Arnavutköy Sahili'nde bir restaurantta buluştu.

Beşiktaş yönetimi de Gökhan Gönül ile devam etmek istiyor ancak bunun için oyuncunun halen aldığı ücreti yarı yarıya düşürmesi gerekiyor.

Siyah beyazlı yönetim, 1.8 milyon Euro alan Gönül'e en fazla 900 bin Euro öneriyor. 36 yaşındaki Gönül'se kariyerinin son sözleşmesini daha iyi şartlarda yapmak istiyor. Bu yüzden de Fenerbahçe ile görüşüyor.

DİĞER