Flaş transfer görüşmesi! Emre Belözoğlu...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, transfer çalışmaları sürdürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin deneyimli ismi hedefteki yıldızlarla temaslarını sürdürürken, flaş bir transfer görüşmesine imza attı. Belözoğlu, Beşiktaş ile 8 Ağustos'ta sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül ve menajeriyle lüks bir restaurantta bir araya geldi..
Önümüzdeki sezon kadroda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Fenerbahçe'den hamleler gelmeye başladı. Mauricio Isla'nın ayrılığının ardından sağ bek arayışlarına hız veren sarı-lacivertlilerde eski yıldız Gökhan Gönül ismi ön plana çıkmıştı. Transferde Emre Belözoğlu devreye girdi ve deneyimli futbolcu ve menajeriyle masaya oturdu.
Ajansspor'un haberine göre, gelecek sene Fenerbahçe'nin sportif direktörü olacak olan Belözoğlu, Gönül ve Bulut'la Arnavutköy Sahili'nde bir restaurantta buluştu.
Beşiktaş yönetimi de Gökhan Gönül ile devam etmek istiyor ancak bunun için oyuncunun halen aldığı ücreti yarı yarıya düşürmesi gerekiyor.
Siyah beyazlı yönetim, 1.8 milyon Euro alan Gönül'e en fazla 900 bin Euro öneriyor. 36 yaşındaki Gönül'se kariyerinin son sözleşmesini daha iyi şartlarda yapmak istiyor. Bu yüzden de Fenerbahçe ile görüşüyor..
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı