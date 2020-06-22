Mustafa Cengiz'den flaş Mert Hakan Yandaş sözleri!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün gündemine dair kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Cengiz, transfer gündeminde yer alan ancak Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Mert Hakan Yandaş ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş hakkında zehir zemberek açıklamalar yaptı.
GS TV'ye konuşan Cengiz, şu ifadeleri kullandı:
Bazı takımlar scout ekibi oluşturmuyor, Galatasaray hangi oyuncuya giderse ona gidiyor. Rakibin talip olduğu bir futbolcuya, bir başka takımın talip olması, ki 2 yıldır bunu yaşıyorum. Hatıralarımı söyleyeceğim ama söyleyemiyorum, söylersem sokağa çıkamazlar. Biz, bizi istemeyeni istemeyiz. Ama uyduruk nedenlerle, ama parasal nedenlerle.
Başkan Cengiz, Gaziantep FK maçında verdiği kararlar nedeniyle eleştirilen hakem Alper Ulusoy'a da sert tepki gösterdi. Cengiz'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
66. dakikada sanırım 3-1 öndeydik. 66'dan sonra Antep'i tebrik ederim. Müthiş bir baskı kurdular üstümüzde, 10 kişi defans yapmak zorunda kaldık. Teknik heyeti, oyuncuyu eleştiremem. Burada eleştireceğim tek insan, hakem oldu.
"RAKİP KALECİ DE 18 SANİYE TOPU TUTTU!"
Ben bütün Türk hakemlerinin art niyet taşımadığına inanmak istiyorum ama önce Rize maçı, sonra bu maç, beni derinden yaraladı. 6 saniye kuralıyla ilgili UEFA ve FIFA'nın talimatları var. Aynı maçta rakip takım kalecisi 16-18 saniye topu tutmuş.
Be sevgili Alper Ulusoy, onu niye çalmadın? Son saniye neden bir şey yarattın?
Ben hakemi asla küçümsemiyorum. Antep'in attığı 2. gol, Ankaragücü maçının karbon kopyası. Orada iptal edildi, burada verildi.
Ne olacağını bekliyoruz. Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Bir şey diyemiyorum. Hakemler VAR'a gitmeye çekiniyorlar. 2. gol bariz, faul bariz. Hatta golden önce Selçuk'a yapılan da faul. Galatasaray kültüründe pes etmek yoktur. Hiç kimseye boyun eğmeyeceğiz. Fikri hür, vicdanı hür Galatasarayız.
"EN KOLAY ŞEY İSTİFA AMA..."
Benim için en kolay şey istifa ama ben bunu yapamam. O kadar gelen var ki bana... Benim hiçbir gizli ajandam yok. Başarılı olmadığıma inandığımda giderim.
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