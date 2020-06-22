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Emre Kılınç'ın yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de yaz transfer dönemi yaklaşırken, çalışmalarına şimdiden başlayan kulüplerle ilgili flaş iddialar ortaya atılıyor. FIFA Menajeri William D'Avila; Trezeguet, Samuel Kalu, Onyekuru ve Belhanda gibi isimlerin son durumunu açıklarken, adı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Emre Kılınç'ın yeni adresini duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.06.2020 18:57 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 19:00
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Emre Kılınç'ın yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

FIFA Menajeri William D'Avila, katıldığı bir radyo programında, transferde son günlerin merak edilen isimleri arasında yer alan Emre Kılınç, Onyekuru, Belhanda, Trezeguet ve Giuliano gibi oyuncular hakkında merak edilenleri yanıtladı. İşte William D'Avila'nın o açıklamaları...

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Emre Kılınç'ın yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

GALATASARAY İÇİN BİR SEÇENEK!
William D'Avila, adı Türk kulüpleriyle de geçen 22 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Samuel Kalu'nun geleceği hakkında da konuştu. D'Avila, "Son zamanlarda İstanbul'a gelemedim ancak çalışmalarım sürüyor. Samuel Kalu, benim oyuncum. Şu anda Galatasaray'dan bir ilgi olduğunu söyleyemem.

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Emre Kılınç'ın yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Önceliğimiz oyuncunun gelişimine devam etmesi. Samuel Kalu çok iyi bir oyuncu. Nijerya milli takımı için de önemli bir oyuncu. Samuel Kalu, Galatasaray için bir opsiyon. Böyle bir şey olabilir" dedi.

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Emre Kılınç'ın yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

"TREZEGUET TÜRKİYE'YE DÖNEBİLİR!"
Aston Villa'nın küme düşmesi halinde Trezeguet'in Türkiye'ye dönebileceğini belirten William D'Avila, "Trezeguet için Galatasaray'la görüşmüyorum. Şu anda böyle bir şey yok. Aston Villa'nın sezon sonundaki durumu burada belirleyici olacak."

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Emre Kılınç'ın yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

"Aston Villa küme düşerse burada bir kiralık opsiyonu oluşabilir. Galatasaray önemli bir seçenek. Koşullar oluşursa bunu değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.

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