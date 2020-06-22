Okan Kocuk’un babası Alper Ulusoy'a kızıp lastik yaktı!
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı ve zirve yarışında derin bir yara aldı. Karşılaşmaya hakem Alper Ulusoy damga vururken sarı-kırmızılı kaleci Okan Kocuk'un babası Özcan Kocuk, Alper Ulusoy'a tepki göstermek için tamirhanesinin önünde lastik yaktı.
Galatasaray'da forma giyen kaleci Okan Kocuk'un babası Özcan Kocuk, Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Gaziantep FK maçının hakemi Alper Ulusoy'a tepki göstermek amacıyla tamirhanesinin önünde lastik yaktı. Hakemlere küfürler savuran Özcan Kocuk, hakkında işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.
Galatasaray'da forma giyen Mustafakemalpaşalı kaleci Okan Kocuk'un babası Özcan Kocuk, dün akşam oynanan Galatasaray- Gaziantep FK maçında düdük çalan hakem Alper Ulusoy'a lastik yakarak tepki gösterdi. İşletmeciliğini yaptığı tamirhanenin önünde lastik yakarak Gaziantep FK müsabakasında yaşananları protesto eden Özcan Kocuk, hakemlere de küfürler savurdu. Yaşananların ardından çevrede bulunan dükkan sahipleri olay yerine polis çağırırken, Özcan Kocuk kolluk kuvvetlerine de zorluk çıkararak yanan lastiğin söndürülmesini istemedi. Polislerin görüşmeleri ile ikna edilen Kocuk, daha sonrasında hakkında işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray ile Gaziantep FK arasında dün akşam oynanan karşılaşma, pek çok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Uzatmanın son dakikalarında yaşanan pozisyon sonrası Okan Kocuk topu elinde 18 saniye tutunca hakem Alper Ulusoy, 6 saniye kuralının ihlali gerekçesiyle çift vuruşa hükmetti. Bu çift vuruşun ardından penaltı kazanan Gaziantep, Maxim'in vuruşunda golü buldu ve maç 3-3 sona erdi. Maçın son dakikalarında yaşanan bu anlar geceye damga vururken Okan Kocuk'un babası son dakikada yaşanan bu olaylara tepki gösterdi.
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