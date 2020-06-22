22 Haziran 2020, Pazartesi

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Fatih Terim'den şok karar! Sezon sonunda...

Süper Lig'in 28. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep FK'yı ağırlayan Galatasaray, 3-1 öne geçtiği mücadeleden uzatma dakikalarında yediği penaltı golüyle 3-3 beraberlikle ayrılmıştı. Karşılaşmaya hakem Alper Ulusoy'un verdiği 6 saniye kararı damga vururken, teknik direktör Fatih Terim, Gaziantep FK maçının ardından sert açıklamalarda bulunmuştu. Maçın ardından tecrübeli çalıştırıcının çok üzgün ve sinirli olduğu öğrenilirken, Terim'in sezon sonunda şok bir karar alabileceği öne sürüldü. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 22.06.2020 19:27
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Fatih Terim'den şok karar! Sezon sonunda...

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK heyecan ve gerilimi yüksek maçta karşı karşıya geldi. Maçta tempo bir an olsun düşmezken, 3-3 sonuçlanan karşılaşma sonrası iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

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Fatih Terim'den şok karar! Sezon sonunda...

Sarı-kırmızılı takım uzun süre 10 kişi götürdüğü maçta 3 puana çok yaklaşmıştı ancak 90+15. dakikadaki penaltı golü büyük bir yıkıma sebep oldu.


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Fatih Terim'den şok karar! Sezon sonunda...

ULUSOY'A BÜYÜK TEPKİ!
Karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy penaltı pozisyonundan önce 6 saniye kuralı ihlali sebebi ile Gaziantep FK lehine endirekt serbest vuruş vermesi ortalığı karıştırdı.


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Fatih Terim'den şok karar! Sezon sonunda...

Galatasaraylı futbolcular Ulusoy'a bu karar sonrası büyük tepki gösterdi ancak bir sonuç alınamadı.

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Fatih Terim'den şok karar! Sezon sonunda...

Maçın ardından ise olanlar oldu ve gerek sarı-kırmızılı taraftarlar, gerekse Fatih Terim mücadelenin hakemine isyan etti.

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