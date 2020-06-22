Fatih Terim'den şok karar! Sezon sonunda...

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK heyecan ve gerilimi yüksek maçta karşı karşıya geldi. Maçta tempo bir an olsun düşmezken, 3-3 sonuçlanan karşılaşma sonrası iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.