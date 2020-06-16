Abdurrahim Albayrak'tan şampiyonluk yorumu! "En büyük adaylarından biriyiz"
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, ameliyat olan Fernando Muslera'yı ziyaret etti. Hastane çıkışında konuşan Albayrak, "Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz" açıklamalarında bulundu.
Galatasaray Kulübü 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve bugün ameliyat edilen Muslera'yı hastanede ziyaret etti. Muslera'nın moralinin son derece yerinde olduğunu belirten Abdurrahim Albayrak, "Hakikaten büyük şansımız, Yener İnce gibi bir doktora sahip olmamız. İçimizden birisi. Muslera da hayli memnun ameliyattan. Kardeşimizin Allah'ın izniyle kısa sürede sahalara dönmesini sağlayacağız. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"ÜZERİMİZDE BİR ŞANSSIZLIK VAR"
Yaşanan sakatlıklar ve hastalıklardan da bahseden Albayrak, "Mustafa Cengiz Başkanım bu hastalığı sonrasında, sakatlıklar stoperlerden yoksun sahaya çıktık. Üzerimizden bir şanssızlık var. İnşallah Allah'ın izniyle sahamızda oynayacağız Gaziantep maçında iyi günlerin başlayacağını ümit ediyorum. Türkiye'de ve dünyadaki tüm sporcuları Allah kazadan beladan korusun. Tribünde otururken, Muslera ve Andone'yi gören bir yönetici olarak, ne kadar üzgün olduğumu, ne acılar çektiğimi bir yüce Allah bilir, kimseye Allah yaşatmasın" şeklinde konuştu.
"ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYLARINDAN BİRİYİZ"
Galatasaray'ın hiçbir zaman hedefinden sapmayacağını vurgulayan Abdürrahim Albayrak, "Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz. 7 maçımız kaldı. Bunları kazanıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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