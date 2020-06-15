Sivasspor'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş açıklaması! Galatasaray...
Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'in 27. haftasında oynana Yukatel Denizlispor maçının ardından sezon sonunda Galatasaray'a transfer olacakları konuşulan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray ile anlaştığı konuşulan Mert Hakan ve Emre Kılınç ile ilgili açıklama yaptı.
İki oyuncuya da teklif yapacaklarını ve Galatasaray'ın konuyla ilgili bir açıklama yapması gerektiğini kaydeden başkan, "Galatasaray hiçbir şey söylemiyor, biz söylüyoruz. Sonunda oraya giderse ayıp olur, bir şey söylesinler. Biz Mert Hakan ve Emre Kılınç'a teklifimizi yapacağız, bakacağız ve neler olmuş bu sürede, anlamış olacağız. Biz arkadaşlarımızla görüştük, onlar herhangi bir yere imza atmadıklarını söylediler, biz de onlara yeni teklifle gideceğiz." ifadelerini kullandı.
Mert Hakan Yandaş, Denizlispor maçından sonra yaptığı açıklamada sezon sonunda Sivasspor'dan ayrılacağını açıklamıştı.
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