16 Haziran 2020, Salı

SİVASSPOR

Sivasspor'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş açıklaması! Galatasaray...

Sivasspor'dan Emre ve Mert Hakan açıklaması! G.Saray...
SİVASSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.06.2020

Demir Grup Başkanı , Süper Lig'in 27. haftasında oynana Yukatel Denizlispor maçının ardından sezon sonunda Galatasaray'a transfer olacakları konuşulan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başkanı , Galatasaray ile anlaştığı konuşulan Mert Hakan ve Emre Kılınç ile ilgili açıklama yaptı.

İki oyuncuya da teklif yapacaklarını ve Galatasaray'ın konuyla ilgili bir açıklama yapması gerektiğini kaydeden başkan, "Galatasaray hiçbir şey söylemiyor, biz söylüyoruz. Sonunda oraya giderse ayıp olur, bir şey söylesinler. Biz Mert Hakan ve Emre Kılınç'a teklifimizi yapacağız, bakacağız ve neler olmuş bu sürede, anlamış olacağız. Biz arkadaşlarımızla görüştük, onlar herhangi bir yere imza atmadıklarını söylediler, biz de onlara yeni teklifle gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş, Denizlispor maçından sonra yaptığı açıklamada sezon sonunda Sivasspor'dan ayrılacağını açıklamıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Mert Hakan Yandaş resmen duyurdu! Sezon sonunda... Mert Hakan Yandaş resmen duyurdu! "Sezon sonunda..."
Yiğido zirve takibini sürdürdü Yiğido zirve takibini sürdürdü
Sivasspor'da 3 eksik bulunuyor Sivasspor'da 3 eksik bulunuyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör