16 Haziran 2020, Salı
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Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor maçının 15'inci dakikasında sakatlanan ve bugün başarılı bir ameliyat geçiren Fernando Muslera'ya ziyaretler sürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün 2'nci Başkanı Abdurranim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, kulüp doktoru Yener İnci ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un hastanede ziyaret ettiği Muslera'ya en güzel sürpriz ise eşinden geldi. Patricia Callero, bugün 34 yaşına giren Muslera'nın doğum gününü kutlamaya elinde hediyeler ve balonlarla geldi. Patricia Callero, Muslera'nın doğum gününü kutlamaya geldiğini belirtirken, teşekkür etti.
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Muslera'nın eşi Patricia'dan doğum günü sürprizi
Süper Lig'in 27. hafta maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da deneyimli file bekçisi Fernando Muslera sakatlanmıştı. Sabah saatlerinde ameliyat olan Uruguaylı eldivene eşi Patricia Callero doğum günü sürprizi yaptı.
16.06.2020
Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor maçının 15'inci dakikasında sakatlanan ve bugün başarılı bir ameliyat geçiren Fernando Muslera'ya ziyaretler sürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün 2'nci Başkanı Abdurranim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, kulüp doktoru Yener İnci ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un hastanede ziyaret ettiği Muslera'ya en güzel sürpriz ise eşinden geldi. Patricia Callero, bugün 34 yaşına giren Muslera'nın doğum gününü kutlamaya elinde hediyeler ve balonlarla geldi. Patricia Callero, Muslera'nın doğum gününü kutlamaya geldiğini belirtirken, teşekkür etti.
Patricia Callero, balon ve hediyelerle hastaneye Muslera'nın takım arkadaşı Marcelo Saracchi ile birlikte geldi.
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