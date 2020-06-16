Fernando Muslera ne zaman sahalara dönecek? Kulüp doktoru Yener İnce açıkladı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve bugün ameliyat edilen Muslera'yı hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Hem doğum gününü kutladık hem de geçmiş olsun dedik. Gayet iyi, ameliyat da çok başarılı geçmiş. Olabilecek en iyi şekilde şu an. Muslera sadece kaleci olmaktan çok, bize çok şey ifade ediyor. Eksikliğini tabii hissedeceğiz. Aramıza inşallah en kısa sürede dönecek. Allah beterinden saklasın demek gerekiyor. İnşallah bir an evvel kalkar ayağa kalkar; ailesine ve Galatasaray'a kavuşur" diye konuştu.
"MUSLERA HERKES İÇİN ÖNEMLİ"
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve diğer kulüplerin geçmiş olsun mesajlarını da değerlendiren Terim, "Gayet doğal. Muslera'yı aldığımızdan bu yana her türlü hareketiyle sevilen bir figür. Herkes için çok önemli. Hem sporculuğuyla hem de futboluyla herkesin sevgisini kazanmış biri. Bu konudaki hassasiyeti de başka hiçbir ülkede görmüyorum. Kendim yattığım zaman da aynısı olmuştu. Herkesin kanat germesi, güzel dileklerde bulunması hiçbir ülkede bulunacak bir şey değil. Muslera da bunu hak eden bir sporcu. Böyle bir futbolcuyu barındırdığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
YENER İNCE: 6 AYLIK BİR İYİLEŞME SÜRECİ BEKLİYORUZ
Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce ise yaptığı açıklamada, "Gayet güzel bir ameliyat oldu. Son derece güzel bir ameliyat oldu. Kırık tabii çok şanssız bir sakatlık. Emre ile benzer bir sakatlık. Özellikle hastaneye çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ameliyat oldu. İyi durumda, herhangi bir sıkıntısı yok. Yarın veya öteki gün çıkabileceğiz hastaneden. Bu tip durumlarda süre vermek doğru olmaz. Öncelikle kırığın kaynaması, sonra da oyuncunun oynayabilir düzeye gelmesi lazım. Emre 6 ay gibi bir sürede dönmüştü. Muslera'da da aynı beklenti içindeyiz. Süre vermek doğru değil, sonuçta kaleci Muslera; belli bir takım şeyleri geri kazanması lazım. Beklediğimizden daha kısa süreceğine eminiz" dedi.
"YAŞIN BİR ETKİSİNİN OLACAĞINI ZANNETMİYORUM"
Yaş faktörünün sorulması üzerine ise İnce, "Muslera 34 yaşında ama fizyolojik yaşı 20'lerde bence. Yaşın bir etkisinin olacağını zannetmiyorum. Muslera çok güçlü bir sporcu. Yaş faktörünün onun için bir dezavantaj olacağını düşünmüyorum ki günümüz futbolunda kaleciler için iyi bir yaş olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte fizik tedaviyle bu işlere başlayacağız. İnşallah düzelecek" şeklinde konuştu.
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